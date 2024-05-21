أحمد ريان يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلي في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة ال 24 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - محمد توني - ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - صامويل أمادي - مروان عثمان.