رئيس مجلس الشيوخ يلتقي نظيره الكازاخي لبحث أوجه التعاون المشترك

توجه السيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ صباح اليوم الاثنين على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى جمهورية كازاخستان تلبية لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى

والتقى المستشار " عبد الرازق " بالسيد مولين أشيمبايف ، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي وقد شهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون برلماني بين المجلسين؛

وشدد "عبد الرازق" على أهمية تفعيل التعاون البرلماني بين البلدين، وكذا زيادة أعداد السائحين الكازاخيين الذين قد بلغ عددهم ١٤٠ ألف سائح العام الماضي، وذلك لما لدى مصر من مواقع أثرية وسياحية جعلتها ضمن أهم الوجهات السياحية لدى السياح من مختلف دول العالم،

أكد على حرص مصر على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

و من جانبه أكد " أشيمبايف" على أهمية تفعيل البروتوكول لتعزيز التعاون بين المجلسين، ومن ثم بين الدولتين في مجال صناعة الأدوية، وكذا في المجال السياحي،

وبحث الجانبان تعزيز أطر التعاون فى المجال الزراعي، لاسيما فى ظل وجود مساحات شاسعة بجمهورية كازاخستان قابلة للزراعة والتي قد تحقق لمصر الاستفادة منها فى زراعة القمح.



وفى سياقٍ متصل؛ أوضح "أشيمبايف" أن هناك جهودا لتطوير الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك واحتمالية تغيير اسمها إلى الجامعة المصرية الكازاخية .



و شدد "أشيمبايف" على ضرورة تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الكازاخية، وعقد لقاءات مباشرة أو افتراضية بين المجلسين.

وتناول اللقاء العلاقات الدبلوماسية بين ،الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية و قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان

وأكد "أشيمبايف" على تطابق رؤى وتوجهات القيادتين السياسيتين فى مجالات التنمية والمواقف الدولية خاصة القضية الفلسطينية.

ويضم الوفد المصرى كل من : المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ ،والسفيرة ابتسام رخا سفيرة جمهورية مصر العربية بكازاخستان ، و السادة النواب محمد شوقى العنانى ، جمال عبد الظاهر، مجدى سليم أعضاء مجلس الشيوخ.