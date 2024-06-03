النصر يسعى لضم كاسيميرو وأهلى جدة يدخل المنافسة

بدأت تقارير الانتقالات الصيفية الحالية، تنكشف هنا وتخرج من هناك، حيث كشف تقرير إنجليزى، عن رصد إدارة نادى النصر السعودى، ميزانية من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلى كاسيميرو.

حيث رصد فريق النصر ميزانية تتراوح بين 90 و100 مليون يورو، لضم كاسيميرو نجم ريال مدريد السابق ولاعب مانشستر يونايتد الحالى، وذلك حسبما ذكر موقع "كوت أوفسايد" المهتم بأخبار الانتقالات.

ويمثل التعاقد مع كاسيميرو أولوية بالنسبة لنادى النصر، بعدما تحدث مع ممثلي اللاعب من أجل التوصل لاتفاق، خلال الميركاتو الصيفي الحالى، ليرافق صديقه الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو.

ولم يكن كاسيميرو على ردار النصر فقط، بل يدخل النادى الهلى السعودى فى المنافسة على خدمات النجم البرازيلي الدولي، صاحب ال32 عاما، حسبما كشفت بعض التقارير.

وشارك كاسيميرو فى 32 مباراة برفقة مانشستر يونايتد هذا الموسم ، نجح فى تسجيل 5 أهداف وصنع 3 أهداف.