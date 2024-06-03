البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة الدنمارك

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، سفيرة مملكة الدنمارك في مصر، آنِه دورتِه ريجلسين.

وقامت السفيرة بهذه الزيارة بهدف التعارف بقداسة البابا.

الجدير بالذكر قام قداسة البابا تواضروس الثاني ، باستقبال الدكتورة نوريا سانز، سفيرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مصر، وذلك بالمقر البابوي.

نقلت السفيرة لقداسة البابا تحيات رئيس المنظمة واهتمام اليونسكو بمشكلة المياه الجوفية في منطقة "أبو مينا" الأثرية المتاخمة لدير الشهيد مار مينا العجائبي في كينج مريوط، وكذلك الاهتمام بكل ما يخص التراث القبطي، وبترميم المتحف القبطي، وما يخص مسار العائلة المقدسة.