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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة الدنمارك

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، سفيرة مملكة الدنمارك في مصر، آنِه دورتِه ريجلسين.

وقامت السفيرة بهذه الزيارة بهدف التعارف بقداسة البابا.

الجدير بالذكر قام قداسة البابا تواضروس الثاني ، باستقبال الدكتورة نوريا سانز، سفيرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مصر، وذلك بالمقر البابوي.

نقلت السفيرة لقداسة البابا تحيات رئيس المنظمة واهتمام اليونسكو بمشكلة المياه الجوفية في منطقة "أبو مينا" الأثرية المتاخمة لدير الشهيد مار مينا العجائبي في كينج مريوط، وكذلك الاهتمام بكل ما يخص التراث القبطي، وبترميم المتحف القبطي، وما يخص مسار العائلة المقدسة.

المقر البابوي بالقاهرة قداسة البابا تواضروس الثاني سفيرة مملكة الدنمارك في مصر آن ه دورت ه ريجلسين