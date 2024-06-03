حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالوايلي

قررت نيابة الوايلي ، اليوم الإثنين، حبس عصابة سرقة للهواتف المحمولة 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت أجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة ألقت القبض علي تشكيل عصابي في سرقة الهواتف

وتلقي قسم شرطة الوايلي معلومات تقيد قيام عاطلين بدائرة القسم سرقة الهواتف المحمولة .

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة .

وأقرا بارتكابهما عدد 11 واقعة سرقة ، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " سئ النية " عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.