29 يونيو محاكمة المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 29 يونيو أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة حسني الخناجري جواهرجي بولاق أبو العلا.

وكشفت تحريات رجال مباحث القاهرة أن المتهم بقتل حسني الخناجري جواهرجي بولاق أبو العلا، خطط لارتكاب الجريمة قبل أيام من الحادث، ويوم الإثنين الماضي نفذ جريمته وفرَّ هاربًا من موقع الحادث.

وتتبع فريق من رجال المباحث تم تشكيله بقيادة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أماكن هروب واختباء المتهم في جريمة مقتل الجواهرجي حسني الخناجري، وتبين أنه كان مقيم قبل الحادث لدى صديق له ضُبِط.

ويوم الحادث انتقل المتهم إلى محل مشغولات ذهبية ملك حسني الخناجري الجواهرجي في منطقة بولاق أبو العلا، ودلف إلى المحل وجلس مع الحضية وعامل بمحل الذهب، وظل المتهم يقلب في المشغولات الذهبية وطلب أكثر من تشكيلة وأوزان مختلفة.