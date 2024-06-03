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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"كايرون إنرجي" تنفذ برنامج حفر مكثف في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط وخليج السويس

الوزير مع رئيس كايرون
الوزير مع رئيس كايرون انرجي
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بحث  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع ديفيد توماس رئيس شركة كايرون إنرجى  Cheiron Energy والوفد المرافق  أنشطة الشركة فى مصر وخططها المستقبلية فى ظل تنفيذ الشركة لبرنامج حفر مكثف فى مناطق امتيازها بالبحر المتوسط والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس.
 

وخلال اللقاء أكد الملا أن كايرون لديها تاريخ ناجح فى مصر وساهمت فى تحقيق العديد من قصص النجاح ، مؤكداً على دعم قطاع البترول لمجهودات شركات البترول العالمية لزيادة الإنتاج وتحقيق المزيد من الاكتشافات وتنميتها ومواجهة التحديات والتغلب عليها، وأعرب عن تطلعه لتحقيق شركة كايرون لمزيد من النجاحات والاكتشافات وزيادة إنتاجها.
 

ومن جانبه أشار رئيس الشركة إلى أنها تولى أهمية قصوى لأنشطة البحث والاستكشاف فى مصر وتطلعها لتحقيق المزيد من النجاحات وزيادة معدلات الإنتاج من خلال استقطاب حفارات جديدة وتطبيق أنظمة تكنولوجية متطورة لحفر المزيد من الآبار بمناطق امتيازها، وأكد على التزام الشركة بالإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة والإنتاج منها ورغبتها فى توسعة محفظة أعمالها والاستحواذ على المزيد من مناطق الامتياز فى مصر.
 حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

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