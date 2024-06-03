الناقدة ماجدة خيرالله: بعض الفنانين يدعون اللجوء للطب النفسي للدعاية وجذب الأضواء

قالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، إن الفن مهنة شاقة للغاية، ولها الكثير من الجوانب الضاغطة على الفنان، ولابد أن يدرك كل من يمارس مهنة التمثيل، أن عليه إدارة مشواره الفنى بعقلية على قدر كبير من الوعي، كي يسمح له بالتوازن بين الحياة الخاصة والحياة الفنية.

وتابعت فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن هناك الكثير من النماذج تعيش بضغوط أخرى من نوع مختلف، وهى هاجس فقد الأضواء والشهرة، وهواجس التقدم فى العمر، وكلها تعمل على زيادة الضغوط على الكثير من أهل الفن، ويعتبر الفنان الأبرز فى إدارة موهبته هو النجم فريد شوقى والذى استطاع فى كل مرحلة عمرية أن يتربع على عرش النجومية فيها.

وأكملت خيرالله أن هناك بعض الفنانين تدعي اللجوء إلى الطبيب النفسي بعد أدوار معينة، لمجرد الدعاية والتسويق للعمل، ولقدراتهم الفنية فى التعايش مع الشخصية، وهو ليس حقيقيا وهي مجرد ادعاءات إعلامية.

واختتمت حديثها هناك الكثير من النماذج التى اختارت توقيتات مناسبة للابتعاد الفني، أو الاعتزال أو حتى التوازن بين تكوين الأسرة وبين الفن، وكلها لها احترام ورسمت لنفسها طريقا يرضي طموحها النفسي والإنساني، قبل أى طموح للشهرة والنجومية.

يشار إلى أن عدد من نجوم الفن قد أدلوا بتصريحات خلال لقاءات تلفزيونية خلال الفترة الماضية، حول اللجوء إلى الطبيب النفسي بسبب بعض الأدوار، وأبرزهم الفنان كريم فهمى والفنانة وفاء عامر، واعلنت الفنانة عائشة بن أحمد الابتعاد الفنى لفترة طويلة، بعد دورها الأخير فى مسلسل "بدون سابق إنذار"، والذى تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي.