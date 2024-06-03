أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الدور الأول 2024-2023

تقدم يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بمحافظة البحيرة، بخالص التهنئة لأبنائه أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة وأولياء أمورهم، مشيدًا بتفوقهم ونبوغهم متمنيًا لهم ولجميع أقرانهم استمرار التفوق والنجاح.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أنه وبناءً على توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، سيتم أوائل الشهادة الإعدادية الدور الأول لعام 2023-2024، وجميع والمتفوقين من أبناء البحيرة خلال الاحتفالية التي ستقام بديوان عام المحافظة خلال الفترة القادمة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

من الجدير بالذكر أن الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة كانت قد اعتمدت صباح اليوم الإثنين، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2023 -2024 م بنسبة نجاح 82.5 %.

قائمة أوائل الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024

وتحمل لوحة الشرف من أوائل المحافظة كلا من:

الأول مكرر على مستوى المحافظة وبمجموع 279 درجة وهم كل من:

أروى محمد مصطفى محمد شرف الدين بمدرسة الشهيد أحمد بهجت مناع بإدارة بندر دمنهور التعليمية.

جنى محمد أحمد محمد عمار بمدرسة الإرشاد الرسمية لغات بإدارة كوم حمادة التعليمية.

جنى ياسر محمد الصوام بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بإدارة حوش عيسى التعليمية.

منة الله طلب وحيد طلب مرسي بمدرسة صلاح زكريا رضوان "قادوس" بإدارة إيتاي البارود التعليمية.

ماهر مصطفى محمد محمد أحمد الديب بمدرسة الشهيد حامد عادل بلتاجي السعدني بإدارة إيتاي البارود التعليمية.

ميرام علاء عيد جبريل حسن بمدرسة المستقبل الخاصة الإعدادية للبنات بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية.

الثاني مكرر على مستوى المحافظة بمجموع 278.5 درجة، وهم كل من: