حبس عصابة نسائية لسرقة مصوغات ذهبية بالساحل

قررت نيابة الساحل اليوم الإثنين حبس عصابة نسائية 4 أيام على ذمة التحقيقات في سرقة مصوغات ذهبية من شقة سكنية في الساحل، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عصابة نسائية سرقت مجوهرات من شقة بمنطقة الساحل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الساحل بلاغًا بتعرض شقة للسرقة وبعمل التحريات وجمع المعلومات تُوصِّل إلى مرتكبي الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط 3 سيدات وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطهن وإعادة مسروقات عبارة عن مجموعة من المشغولات الذهبية ، وتم بإرشادهن ضبط كافة المسروقات المستولي عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.