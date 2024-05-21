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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبو الغيط يُدين العدوان الإسرائيلي على جنين

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أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية العملية العسكرية العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على جنين والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، مؤكداً أن التحركات العالمية، بما فيها القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه الاتهام لقادة الاحتلال وجنرالاته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لم تؤدِ حتى الآن إلى ردع الإجرام الإسرائيلي أو وقف المذبحة المستمرة منذ سبعة أشهر في غزة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط حذر من مغبة إشعال الأوضاع في الضفة الغربية على نحو يُهدد بانفجار كامل، خاصة في ضوء الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة منذ شهور، والتي كان من نتيجتها سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى. 

وقال رشدي إن اجتياح جنين، وغيرها من مدن وبلدات الضفة الغربية، يكشف على نحو فاضح مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي لا علاقة لها بالسابع من أكتوبر، وإنما الهدف هو ترسيخ الاحتلال وضم الأراضي وطرد الفلسطينيين من بيوتهم عبر ممارسة لا يُمكن وصفها سوى بالتطهير العرقي.

أبو الغيط جنين