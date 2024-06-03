اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يشارك بمؤتمر العمل الدولي

يشارك الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا ومسئول اتحاد نقابات عمال إيطاليا (ويل UIL)، في الدورة 112 لمؤتمر منظمة العمل الدولية، التي ستعقد في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف بسويسرا. يشارك في المؤتمر 5000 مشارك من 180 دولة، ممثلين لأطراف العمل الثلاثي: الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال.

وسيناقش المؤتمر مجموعة من الملفات والقضايا المتعلقة بالعمل في العديد من دول العالم، من أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها مشكلة العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى العمل اللائق وتطبيق المعايير الدولية في مجال حقوق العمال والحد الأدنى للأجور. سيتم أيضًا التركيز على مشاكل المهاجرين والهجرة، وتسهيل إجراءات الهجرة المنتظمة، وتسهيل دخول المهاجرين الشرعيين إلى دول أوروبا.

ومن بين المشكلات التي ستطرح مشكلة المصريين الذين لديهم عقود عمل من إيطاليا ولا يستطيعون الحصول على تأشيرة عمل على الرغم من حصولهم على تصريح عمل يسمح لهم بالحصول على تأشيرة دخول لمدة 180 يومًا. يُذكر أن بعض العمال يواجهون صعوبة في الحصول على مواعيد للتأشيرة، بينما يستغل السماسرة هذه الأوضاع لبيع المواعيد في السوق السوداء بأسعار تصل إلى مائة ألف جنيه