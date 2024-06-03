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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

6 خطوات لتكليف الحكومة الجديدة بمهامها.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب
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بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد تقديم الحكومة الحالية استقالتها، يبحث الكثيرون عن ضوابط تكليف الحكومة الجديدة بمهامها 
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب،  6 خطوات لضوابط لتكليف الحكومة الجديدة بمهامها.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الضوابط فيما يلي:

حددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات تكليف الحكومة، والتي جاءت كالتالي:
1 - يلقى الدكتور مصطفى مدبولى بيانا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابى.
2 - يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويكون فى عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.

3 - تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد.

4 - يعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليه.

5 - يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب ، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء ( حوالى 300 نائب).

6 – يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورى أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم.
 

الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب 6 خطوات لضوابط لتكليف الحكومة الجديدة بمهامها