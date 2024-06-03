6 خطوات لتكليف الحكومة الجديدة بمهامها.. تعرف عليها

بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد تقديم الحكومة الحالية استقالتها، يبحث الكثيرون عن ضوابط تكليف الحكومة الجديدة بمهامها
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، 6 خطوات لضوابط لتكليف الحكومة الجديدة بمهامها.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الضوابط فيما يلي:
حددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات تكليف الحكومة، والتي جاءت كالتالي:
1 - يلقى الدكتور مصطفى مدبولى بيانا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابى.
2 - يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويكون فى عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.
3 - تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد.
4 - يعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليه.
5 - يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب ، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء ( حوالى 300 نائب).
6 – يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورى أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم.