إطلاق نار على سيارة إسرائيلية عند إحدى مستوطنات

أعلنت هيئة البث الاسرائيلية اليوم الاثنين أن مسلح أطلق النار على سيارة إسرائيلية عند مستوطنة كريات أربع التى تقع بالقرب من مدينة الخليل ولاذ بالفرار دون وقوع أصابات .حسب ما نقله المركز الفلسطينى للاعلام

و اضافت الهئية أن قوات الاحتلال تلاحق منفذ العملية و تقوم بتمشيط المنطقة .

واقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى ضمن مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.