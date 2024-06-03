حملة مكبرة لفحص عوادم السيارات بطنطا.. صور

نظم جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا فى طنطا بمحافظة الغربية، حملة لفحص عواد السيارات بمدينة طنطا، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذى يوافق 5 من كل عام، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، و بالتعاون مع إدارة المرور بالغربية.

وقاد المهندس محمد قطب رئيس فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، حملة فحص عوادم موسعة للسيارات المارة بشوارع بمدينة طنطا، وتم خلال رصد عددا من السيارات المخالفة.

وأوضح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة للحد من تلوث الهواء، و كذلك التوعية بأضرار تلك الملوثات و طرق الحد منها؛ حيث تعد الانبعاثات المرورية واحدة من مصادر ملوثات الهواء المتحركة ، و التي يصدر عنها العديد من العوادم التي لها أضرار على الصحة العامة إذا تجاوزت تركيزاتها حدودًا معينة ، ومن تلك الملوثات اكاسيد النيتروجين و التي تنتج عن عمليات احتراق للوقود و كذلك غاز ثاني اكسيد الكبريت و ينتج كعادم من المركبات خاصة التي وقودها السولار و غاز اول أكسيد الكربون و الذي يُعد أحد غازات عوادم السيارات الرئيسية و تتوقف كميته على سرعة السيارة و كفاءة محركها، وتعد الجسيمات العالقة والتي حجمها أقل من 10 ميكرومتر من مصادر الخطورة على الصحة العامة، و تنتج من الانبعاثات المرورية و التي تنتشر بواسطة الريح لمناطق أخرى.

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