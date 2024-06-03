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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: البيان الصادر من الرئاسة يمثل رؤية استراتيجية محددة وتوجيهات واضحة

رئيس حزب الاصلاح
رئيس حزب الاصلاح والنهضة
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قال هشام عبدالعزيز رئس حزب الإصلاح والنهضة، إنه بعد انتخابات الرئاسة المبهرة التي شهدها العالم؛ والتي تقول إن مصر دخلت جمهورية جديدة بعصر جديد بتطلعات كبيرة جدا في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة تنموية لها ثقلها الإقليمي والعالمي.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدكتور مدبولي شخصية مقاتلة وتحرك في ظروف صعبة ولكن البيان الصادر من الرئاسة يمثل رؤية استراتيجية محددة وتوجيهات واضحة، بخطاب تكليف واضح ومحدد من الرئاسة وهي خطة استراتيجية جديدة مناسبة للجمهورية الجديدة في كل الجوانب سواء سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مؤكدا أن مدبولي تولى الوزارة السابقة في ظل ظروف صعبة.

وتابع أن الحزب يوافق بشكل كامل على توجيهات الرئيس، وهو ما يوافق تطلعات الشعب المصري، مؤكدا أن الخطة الاستراتيجية الموضوعة شديدة الأهمية، مشيرا إلى أن اختيار الوزراء لابد أن يكون بشكل أكثر دقة ولابد أن يفهم الوزير المقبل أن هذه وزارة جني الثمار، وهي الوزراء التي ستظهر رؤية مصر ويتطلع من خلالها الشعب على أحلام كثيرة.

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