الفريق أول محمـد زكي يلتقي وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية.. شاهد

الثلاثاء 21/مايو/2024 - 06:03 م

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى جان بيير بيمبا جومبو وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا؛ حيث أُجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعُزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات .

كما ترأس الوزيران الجلسة الختامية لاجتماع لجنة التعاون العسكري المصرية الكونغولية التي تناولت عددا من الموضوعات المرتبطة بدعم آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات العسكرية لكلا الجانبين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التى تربط القوات المسلحة بنظائرها من الدول الأفريقية ، مشيدًا بما وصلت إليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة فى كافة المجالات العسكرية.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية، عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التى تجمع بين البلدين الصديقين ، كما أثنى على الجهود المصرية الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية.

حضر اللقاء والجلسة الختامية الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.