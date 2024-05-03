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الجمعة 03 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق بقرية الصعايدة

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق اندلع بأشجار النخيل بقرية الصعايدة بادفو
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود السيطرة على حريق إندلع بعدد من أشجار النخيل بقرية الصعايدة بكلح الجبل التابعة لمركز إدفو حيث تم التدخل السريع لمواجهة الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح .

من جانبه قال إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو أنه فى ظل المتابعة اللحظية من محافظ أسوان تم السيطرة على الحريق وسط مشاركة لـ 6 سيارات مطافئ ، وطلمبات وموتورات ضخ المياه .

واشار إلى أنه تم مشاركة متميزة للحماية المدنية بإدفو، وأيضاً القيادات الأمنية وأهالى القرية، فضلاً عن عدد من اللودرات لتقليم وأسقاط أشجار النخيل التى إندلع فيها الحريق بواقع 200 نخلة ، وتم تنفيذ أعمال التبريد والسيطرة على النيران وإحتوائها بالشكل المطلوب.

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حريق بأشجار النخيل قرية الصعايدة بكلح الجبل مركز إدفو أخبار محافظة أسوان