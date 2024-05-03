ads
الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

تعرف علي سبت النور " أبو غالمسيس"

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سبت النور او أبو غالمسيس كلمة يونانية Ἀποκάλυψις أبو كلابسيس، معناها: رفع الغطاء (رؤية)  لأن المسيح رفع الغطاء عن بعض الأمور الأُخروية وكشفها للقديس يوحنا في جزيرة بطمس. 
 

 

في هذه الليلة يسهر المؤمنون بجـوار قبر المسيح، في طقـس رائع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 تسابيح الخلاص إعلاناً أنّ المسيح أتم الخلاص وحرر الأسرى من الجحيم وأدخلهم الفردوس.
2- قراءة سفر الرؤيا كاملاً، حيث إن السماء انفتحت وعـدنا إلى الفـردوس الذي كان قد أُغلق.
3- صلاة قداس سبت النور فرحاً بالمسيح الذي سوف يقوم فجر الأحد بعد أن أتمَّ لنا الخلاص.

أقباط أقباط الإرثوذكس