تعرف علي سبت النور " أبو غالمسيس"

سبت النور او أبو غالمسيس كلمة يونانية Ἀποκάλυψις أبو كلابسيس، معناها: رفع الغطاء (رؤية) لأن المسيح رفع الغطاء عن بعض الأمور الأُخروية وكشفها للقديس يوحنا في جزيرة بطمس.



في هذه الليلة يسهر المؤمنون بجـوار قبر المسيح، في طقـس رائع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 تسابيح الخلاص إعلاناً أنّ المسيح أتم الخلاص وحرر الأسرى من الجحيم وأدخلهم الفردوس.

2- قراءة سفر الرؤيا كاملاً، حيث إن السماء انفتحت وعـدنا إلى الفـردوس الذي كان قد أُغلق.

3- صلاة قداس سبت النور فرحاً بالمسيح الذي سوف يقوم فجر الأحد بعد أن أتمَّ لنا الخلاص.