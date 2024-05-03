الأحد.. محمد عدوية يحيي حفلًا غنائيًا بالمنوفية

يستعد الفنان محمد عدوية لإحياء حفل غنائي يوم الأحد المقبل ، في مدينة شبين الكوم بالمنوفية، وذلك ضمن حفلات ليالي مصر في الربيع وشم النسيم.

يذكر أن محمد عدوية طرح مؤخرا أغنية تحمل اسم "أرض غزة" حول ما يحدث في فلسطين ويتضامن معها بسبب الهجوم الغاشم الذي ارتكبه المحتل على أراضيها.

تقول كلمات الأغنية: وقالوا عليكي يا أرض غزة أن الشهادة عليكي لذة، يشتاق لها الصابرين، وكل نقطة دم نازلة تغسل ضماير فينا ندله، لأننا ساكتين، ياه ياه يا أرض غزة يا أرض طاهرة، يا أرض المسيح والأقصى يا اللي بيتاجروا بيكي في كل نشرة، حاسس ان اللي مات ده أبني كان نفسي احمي جسمي من أي ضربه، هدموا المباني وكل مدني، ضربوا المدارس ووجعوا قلوبنا وشردوا ملايين وقفلوا المعابر على كل عابر، يصرخ يقول أنا مش قادر، الحقوا فلسطين، الحقوا فلسطين.