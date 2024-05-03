مصطفى بكري: هناك حملة ممنهجة ضد اتحاد القبائل العربية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك حملة ممنهجة ضد اتحاد القبائل العربية، معلقا: الاتحاد موجود منذ 15 سنة وهدفه تعزيز الوحدة الوطنية في إطار شعبي يضم أبناء القبائل على مستوى الدولة؛ لمواجهة التهديدات التي تهدد أمننا القومي، وتوحيد الجهود والصف وتعزيز قيم القبائل لتحقيق التنمية الشاملة، وخدمة أهداف القبائل في دعمها للرئيس السيسي.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن اتحاد القبائل سيضم لجانا نوعية وفروع بالمحافظات، تكون حلقة وصل بالأجهزة التنفيذية والتشريعية.

وقال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك لجنة للإعلام ستتبنى تنظيم وتسويق أنشطة الاتحاد والتواصل مع مؤسسات الإعلام، وهناك لجنة العلاقات الخارجية للتواصل مع دول الجوار العربي، واللجنة الاجتماعية للاهتمام بمفهوم التكافل المجتمعي والمسئولية المجتمعية، وبناء الوعي بين أبناء القبائل، ويضم أفراد تتواصل مع مؤسسات العمل الأهلي والجمعيات المجتمعية.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري قائلا: اتحاد القبائل كرم أبطال لعبة الجودو بمبلغ تخطى مليون جنيه، وكان هناك توجيه من المهندس إبراهيم العرجاني بدعم المواهب، زيادة على وجود أقسام تنموية في الصناعة والتجارة والزراعة... الخ.

وأكد مصطفى بكري أن الاتحاد سيؤسس وفق قانون تنظيم العمل الأهلي، وسيكون جمعية وفق قانون الجمعيات الأهلية، وهو كيان أهلي اجتماعي تعاوني؛ بهدف تنمية المجتمعات ومواجهة التطرف ودعم الدولة في كل المجالات.

وعلق مصطفى بكري قائلا: الجماعات الإرهابية جن جنونها بسبب التنمية التي تحدث في سيناء.