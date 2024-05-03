قتلا الخفير وسرقا المصنع.. المؤبد لعاطل ومسجل خطر في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد، في قتل خفير وسرقة مبلغ مالي وأدوات من مصنع بمنطقة السلام.

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أن كل من (ج. ا) عاطل، و(م.ع) مسجل خطر، قتلا المجني عليه (ف.ر)، عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد، حيث اتفق المتهمان على ارتكاب واقعة السرقة وخططا وعند التنفيذ فوجئا بالمجني عليه أمامهما وحاول التصدي لهما فقررا التخلص منه دون رحمة وأخذا مبلغا ماليا وأدوات وهربا في الحال .

واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة في تحقيقات النيابة العامة قال إنهما قررا سرقة أدوات من داخل المصنع ومبلغ مالي وظهر أمامهما المجني عليه فاشهرا سلاحا أبيض كان بحوزتهما وسددا له طعنه استقرت فى قلبه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر قرار الإحالة أن قرار القتل اقترن بجناية أخرى بذات الزمان والمكان وهي انهما سرقا أداة وأسياخ حديد طبقا لما جاء بالتحقيقات وأحرز المتهمان سلاحا أبيض مطواة دون مسوغ قانوني لضرورة مهنية أو حرفية.

وقال المتهم الثاني، أنه انتظر حلول المساء واتفق مع المتهم الأول ارتكاب الواقعة ودلف لداخل المصنع لسابق علم أن صديقه يراقبه وعندها توجه لمكان الحديد وجد المجنى عليه امامه يصرخ ويستغيث ناهرًا إياه، فاعتدي عليه بالضرب وانقض حاملا سلاحا أبيض مطواة ليطعنه وبسقوطه ارضا غارقا في دمائه ولفظ المجني عليه أنفاسه وعندما تأكد المتهمان من مفارقته للحياة سرقا أدوات ومبلغا ماليا ولاذا بالفرار في الحال.

وتلقي قسم شرطة السلام بلاغا من مالك مصنع بدائرة القسم، يفيد اكتشافه وجود جثة الخفير المعين لحراسة المكان، وسرقة بعض المعدات والحديد، ومتعلقات الخاصة بالمجني عليه.

وبالانتقال لمحل الواقعة تبين العثور علي جثة خفير وبه طعنات تسببت في وفاته وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عليهما.

وبمواجهتهما اعترفا ارتكاب الواقعة بغرض السرقة وأرشدا عن المسروقات وتم استدعاء مالك المصنع للتعرف علي مسروقاته واتهمهما بالسرقة والقتل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.