وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني إثر حادث مروري في أنقرة

توفي اليوم الجمعة، محمد عبد الفتاح البرهان، نجل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في حادث مروري وقع في العاصمة التركية أنقرة قبل شهر.

وكان محمد عبد الفتاح البرهان قد تعرض لحادث سير خطير في الثامن من مارس الماضي أثناء قيادته دراجته النارية في أنقرة، حيث اصطدم بمركبة أخرى مما أدى إلى سقوطه أرضًا ووقوع إصابات بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى وأدخل قسم العناية المركزة لتلقي العلاج، وفقا لـ "العربية".

تأتي هذه الأنباء في ظل ظروف صعبة يشهدها السودان منذ الخامس عشر من أبريل الماضي، حيث تدور اشتباكات دامية بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين ونزوح ما يقارب ثمانية ملايين شخص عن ديارهم.