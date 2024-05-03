الأنبا مرقس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بكاتدرائية قلب يسوع بالقوصية

ترأس الانبا مرقس وليم مطران ايبارشية القوصية للاقباط الكاثوليك صلوات الجمعة العظيمة ظهر اليوم الجمعة بكاتدرائية قلب يسوع الاقدس بمدينة القوصية . عاون المطران في الصلاة القمص كيرلس عازر والقمص انطون رزق الله رعاة الكاتدرائية والاباء اللعازريين الاب رالف، الأب ميشيل، والاب جوزيف إلى جانب مشاركة خورس شمامسة الكاتدرائية وكورال الماء الحي، وحضور عدد كبير من أبناء الرعية المباركة .

تحدث الاب رالف اللعازري خلال العظة عن معنى " الموت " في حياة الانسان ومن ثم سعى الإتسان إلى التغلب على الموت بالاهتمام بصحته ووقاية نفسه من كل ضعف لكنه يفاجئ بظهور الموت في حياته حيث ان الموت اقوى من الانسان .

واضاف الاب رالف : مع يسوع نستطيع ان نكتشف المعنى الحقيقى للموت . على صليب قال يسوع انا عطشان نعم كان يسوع عطشان إلى الموت حباً في الانسان .

واختتم العظة بدعوة المصلين لان يكون الحب هو الدافع الاول لكل نشاط وعمل وعلاقة في حياتهم بل ان يكون الحب هدف الانسان ، لان الحب اقوى من الموت على مثال يسوع الذى بذل حياته حباً في البشر .