بقرار وزاري.. محمد ناصف نائبًا لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، قرارًا بتولي الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف نائبًا لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بعد انتهاء ندبه رئيسًا للإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة للطفل بالمجلس الأعلى للثقافة.

جدير بالذكر أن ناصف أدار ما يقرب من عشرة مناصب بوزارة الثقافة المصرية منها رئيس إقليمي شرق الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ونائب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأربع إدارات مركزية بالمجلس الأعلى للثقافة منها الشعب واللجان الثقافية والشئون الأدبية والمسابقات ومكتب رئيس المجلس الأعلى والمركز القومي لثقافة الطفل.

وأصدر ناصف عددًا من الإصدارات في المسرح والقصة والرواية وأدب الطفل والترجمة والنقد، وقدم له التليفزيون المصري مسلسلين وعُرضت أعماله المسرحية للكبار والصغار على المسرح القومي والهناجر ومسارح قصور الثقافة ومسرح الشمس والتربية والتعليم والشباب والرياضة، وفاز بعدد من الجوائز المصرية والعربية في القصة القصيرة والمسرح وأدب الطفل والدراما التليفزيونية والنقد الأدبي.