أكشن إيد الدولية: إغلاق معابر غزة حكم بالإعدام على المسافرين للعلاج

قالت ريهام الجعفري، مسؤولة التواصل في مؤسسة أكشن إيد الدولية، إنه لا يزال إغلاق المعابر البرية، خاصة معبرى رفح وكرم أبو سالم، على الرغم من إعلان السلطات الإسرائيلية إبقاء معبري كرم أبو سالم وإيريز مفتوحين إلا أن استمرار القصف وعدم ضمان سلام الطواقم الإنسانية والمحلية يحول دون إيصال المساعدات في قطاع غزة، ما يزيد ويفاقم من الكارثة أو الواقع الإنساني المتدهور فعليا.

وأضافت "الجعفري"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بعد ما يقارب من 14 يوما من بدء العملية البرية في رفح الفلسطينية هناك انهيار كامل للقطاع الصحي وعدم إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية والوقود الضروري لمحطات تحلية المياه وعمل المستشفيات والمخابز وغيرها من العمليات الحيوية والإنسانية الأخرى.

ولفتت أن هذا كله ناجم عن فشل الحكومات للضغط على إسرائيل والوصول إلى وقف إطلاق النار، وفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وهذا أيضا فشل في عدم الالتزام بقرارات بمحكمة العدل الدولية التي نصت على ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كما أن إغلاق المعابر البرية بغزة حكم بالإعدام على المسافرين للعلاج.