بحضور وزير الاوقاف.. نقابة الصحفيين تعلن عن ضوابط تصوير الجنازات

أعلنت نقابة الصحفيين عن ضوابط تصوير الجنازات؛ حيث عقد اجتماع اليوم بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة بشأن تصوير الجنازات.

ضم الاجتماع كلا من: الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي - رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي خالد البلشي – نقيب الصحفيين، والدكتور طارق سعدة – نقيب الإعلاميين.

وتم دراسة الأمر بكل أبعاده، حيث أكد الجميع على احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت، واحترام مشاعر أهل الميت واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطني في آن واحد، ومراعاة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية تم الاتفاق على صيغة توافقية لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر.

و توافقت القيادات الإعلامية الحاضرة على وضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليا بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني ويحفظ حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت.

كما توافقت مع ذلك وزارة الأوقاف، مراعاة من الجميع لتحقيق جميع المصالح المشتركة وأخصها مراعاة الجوانب الإنسانية والحس والذوق المجتمعي العام ، وتوافق المجتمعون على وضع ضوابط تنظم التغطية الإعلامية داخل دور العبادة، مع التأكيد على أن الهدف من ذلك كله ليس التضييق على وسائل الإعلام وإنما مراعاة حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت، في ضوء المواثيق المهنية والإعلامية التي تراعي ذلك وتحافظ عليه.