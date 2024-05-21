اللوكيميا.. أعراض سرطان الدم وطرق التعافي منه

يشير ابيضاض الدم أو اللوكيميا إلى مرض سرطان يصيب الأنسجة التي تشكل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظام والجهاز. ويعرف ابيضاض الدم النقوي الحاد بأنه من أكثر أنواع سرطان الدم حدة لدى البالغين، ويزداد حدوثه مع التقدم في العمر كما يعرف باسم اللوكيميا النخاعية الحادة وهو سرطان الدم ونخاع العظم الإسفنجي الموجود داخل العظم الذي تصنع فيه خلايا الدم .

تأثير اللوكيميا أو ابيضاض الدم على الخلايا

ويطلق على المرض اسم ابيضاض الدم النقوي نظرا لأنه يؤثر على مجموعة من خلايا الدم البيضاء، التي تتطور بشكل طبيعي داخل الأنواع المختلفة من خلايا الدم الناضجة، كخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية وتعكس كلمة حاد فى المرض الى التقدم السريع وتحدث الاصابة عندما تغير خلية نخاع العظم في مادتها الجينية أو حمضها النووى.

كيف يتكون اللوكيميا

ووفقا لمؤسسة "مايو كلينك"، فإن الحمض النووي للخلية يحتوي على التعليمات التي توجه الخلية للقيام بوظيفتها المحددة، وهي النمو بمعدل معين والموت في وقت محدد وفي حالة ابيضاض الدم النقوي الحاد،توجه الطفرات خلية نخاع العظم نحو مواصلة النمو والانقسام مما يؤدي إلى فقدان سيطرة الجسم على إنتاج خلايا الدم وينتج نخاع العظم خلايا غير ناضجة تتطور داخل خلايا الدم البيضاء الابيضاضية المسماة بـ الأرومات النقوية.

وهذه الخلايا الشاذة غير قادرة على أداء وظيفتها بشكل صحيح، و يمكنها التكاثر ومزاحمة الخلايا السليمة .

أعراض اللوكيميا

وغالبا ما تكون أعراض ابيضاض الدم النقوي الحاد في المراحل المبكرة للمرض، أو ما يسمى بـ اللوكيميا، شبيهة بأعراض الإنفلونزا، والتي تتمثل فى الحمى وآلام العظام والخمول والتعب وضيق التنفس والجلد الشاحب وحالات العدوى المتكررة وسهولة الاصابة بكدمات ونزيف غير عادي، مثل نزيف الأنف المتكرر ونزيف اللثة.

وبالنظر إلى هذا فإن المرض يتطور بسرعة فمن المهم بدء العلاج فور التشخيص، ويعتمد العلاج الأولي للمريض على نوع ابيضاض الدم النقوي الحاد،ومدى انتشاره وتشمل أبرز الطرق العلاجية العلاج الكيميائي، أو زرع الخلايا الجذعية أو نخاع العظم.

جدير بالذكر أنه بعد العلاج، يتعافى معظم المرضى فى حالة غياب فعالية المرض عند مريض يعرف بإصابته بمرض مزمن لا يمكن الشفاء منه.

ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن يتكرر المرض، في حالة تعرف باسم الانتكاسة، لذلك غالبا ما يتم إعطاء المرضى علاجا إضافيا لمحاولة تقليل المخاطر.