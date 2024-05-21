جوميز يطالب لاعبي الزمالك بالفوز بالدوري

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

في البداية قدم المدير الفني التحية والتهنئة للاعبين وجميع أفراد الفريق، على التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة الأخيرة.

وقال جوميز في رسالة خاصة للاعبين : " بذلتم أقصى جهد خلال البطولة، وكانت النهاية السعيدة بالنجاح والتتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير وكافة أفراد المنظومة بالنادي".

وأضاف: "الفريق انتهى من مرحلة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والأن أمامنا تحديات أخرى وبطولات، ولابد من التركيز من أجل المنافسة عليها".

وفي نهاية الجلسة قام لاعبو الفريق بتحية المدير الفني وأفراد الجهاز المعاون وتبادلوا التهنئة بالتتويج بلقب الكونفدرالية .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة مودرن فيوتشر، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.