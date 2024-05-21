بعد سلسلة هزات ضربت إيطاليا.. عالم هولندي يتوقع كارثة جديدة خلال اليومين المقبلين

حذر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، المعروف بربط الكوارث الطبيعية بحركة الكواكب والفلك، من حدوث كارثة جديدة خلال الساعات الـ48 المقبلة.

جاء هذا التحذير بعد أن تنبأ بحدوث هزات أرضية في منطقة كامبي فليجري بالقرب من نابولي الإيطالية، والتي حدثت بالفعل.

وأوضح هوجربيتس أن هناك اقترانًا أكثر أهمية للكواكب سيحدث في 22 و23 مايو، مما قد يؤدي إلى نشاط زلزالي أكبر.

وقد أشار في توقعاته السابقة، المتعلقة بفترة 17 و18 مايو، إلى أن هندسة الكواكب في تلك الفترة قد تتسبب في زلازل أقوى.

في مقطع فيديو نشره سابقًا على "يوتيوب"، ذكر هوجربيتس أن الأسبوع الأخير من هذا الشهر سيكون حرجًا بالنسبة لهندسة الكواكب، وخاصة في يومي 22 و23 مايو، مما قد يؤدي إلى زلازل عنيفة.

ومع ذلك، لم يحدد هذه المرة المناطق التي يمكن أن تضربها هذه الزلازل، قائلًا: "لا أعرف على وجه التحديد المكان الذي يمكن أن تضربه تلك الزلازل".