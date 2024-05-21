صور.. ردود فعل حزينة على إعلان توني كروس اعتزاله

قرر الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا بعد نهاية منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا، نشره عبر موقعه الإلكتروني، قال فيه إن توني كروس قرر إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد المشاركة مع منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024 في صيف العام الجاري.

وسيطرت حالة من الحزن على لاعبي الريال، عقب إعلان كروس اعتزاله للساحرة المستديرة، ليعبروا عن افتقادهم لأسطورة من أساطير العصر الحالي، لذا نستعرض أبرز ردود الفعل حول تعليق توني كروس حذاؤه في السطور التالية.

كامافينجا

ونشر الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب خط وسط الملكي، صورة للنجم الألماني عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ووضع عليها إيموجي يعبر عن حزنه بسبب هذا القرار.

فينيسيوس

وبدا البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ونجم الفريق المدريدي، أكثر لاعب متأثرًا بقرار كروس، إذ علق على إعلان مايسترو خط الوسط اعتزال الساحرة المستديرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، قائلًا: «أنطونيو» مدعومًا بقلب منكسر ودموع على توني كروس.

كما نشر فينيسيوس، على حسابه على «إنستجرام»، صورا له رفقة كروس، وكتب عليها: «عبقري.. لقد كانت أقرب كلمة يمكن أن أجدها لوصفك يا توني.. ومع ذلك هي بعيدة عما تستحقه».

وأضاف: «اليوم هو يوم حزين بالنسبة لي ولمشجعي ريال مدريد، لكنه يوم رهيب للكرة، وللعبة كرة القدم لمعرفة أننا قريبا لن نحظى بك مرة أخرى.. لا تزال تستطيع أن تقدم لنا المزيد، الكثير جدا، لكني أفهمك».

واختتم فينيسيوس جونيور: «شكرا على كل تمريرة، على كل توجيه، وللسماح لنا بتعلم الكثير خلال هذه السنوات. نحن نحبك! هيا بنا لتحقيق اللقب الخامس عشر (بدوري الأبطال) من أجلك.. يا لك من شخص رائع».

رودريجو

أما رودريجو جوس، جناح الميرينجي، نشر صورة للألماني، وعلق عليها: «الأسطورة»، وعليها رقم 8، رقم القميص الخاص بنجم منتخب ألمانيا في أغلب مسيرته الكروية.

روديجير

كما نشر المدافع الألماني أنطونيو روديجير، صورة تجمعه بمواطنه كروس، معلقًا عليها: «الأسطورة .. توني كروس».

راموس

بينما حرص سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي، على توديع توني كروس بطريقته الخاصة.

نشر راموس مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على «إنستجرام»، وبه العديد من اللحظات الخاصة مع كروس، وعلق عليه قائلًا: «أخي أنطونيو، لقد كان من دواعي سروري أن أشارك الكثير من اللحظات والكثير من النجاحات مع لاعب فريد وشخص استثنائي مثلك، شخصية رائعة».

وأضاف راموس: «دائمًا في فريقي أنطونيو، أتمنى لك الاستمتاع بكل الحياة أمامك وبذكرى مهنية رائعة في الملاعب لا يزال لديها فصلان متبقيان».

رونالدو

فيما ودع أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، زميله السابق كروس برسالة مؤثرة، قال فيها: «شكرًا على كل شيء توني! يا له من شرف عظيم مشاركة الملعب معك. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل».

خاض توني كروس 10 مواسم مع ريال مدريد، حيث نجح في تحقيق 22 لقبًا مع الملكي، من بينها 4 دوري أبطال أوروبا، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري إسباني، 1 كأس الملك و4 سوبر إسباني.

يذكر أن، نهائيات بطولة يورو 2024 تقام في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.