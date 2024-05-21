سفير تركيا في القاهرة: الزيارات رفيعة المستوى بيننا وبين مصرفي نمو متزايد

نظمت سفارة الجمهورية التركية بالقاهرة إفطارًا تركيًا في إطار أسبوع المطبخ التركي‎.‎‏ كما حضر العديد من الصحفيين رفيعي ‏المستوى من تركيا حفل الإفطار التركي.

وفي حفل الإفطار التركي التقليدي الذي أقيم يوم 21 مايو والذي ينظم للعام الثاني على ‏التوالي رحب السفير صالح موطلو شن بالصحفيين والإعلاميين المصرين وقدم معلومات عن مميزات الإفطار التركي‎.

وقال السفير شن أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في الثقافة التركية. وبشكل خاص فإن تناول وجبة إفطار تركية عصرية ‏صحية ولذيذة، وبهذه المناسبة، تحدث السفير صالح موطلو شن عن تطور العلاقات بين تركيا ومصر في مجالات السياحة والاقتصاد والتجارة ‏والصناعة والرياضة والثقافة. وذكر أن الوفد الصحفي التركي الموجود حاليا هو مثال على ذلك‎.

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وأشار إلى أن تركيا شاركت قبل يومين في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تحت 23 عاما بالإسماعيلية بفريق مكون من ‏‏50 رياضي. وأشار إلى أن الفرق التركية الرياضية أكبر بـ 2-3 مرات من الفرق الأخرى.قائلا إن هذا يوضح مدى رغبة ‏واهتمام الرياضيين الأتراك بالقدوم إلى مصر‎.

وفي مجال الثقافة، أشار السفير شن إلى أن الأعمال المشتركة للملحنين الأتراك والملحنين المصريين تم عرضها يوم امس في ‏أوبرا القاهرة.‏

‏ وفيما يتعلق بالسياحة، قال إنه حضر شخصيا منتدى السياحة المصرية الإفريقية الذي نظمه ودعمه فندق ريكسوس التركي في ‏شرم الشيخ امس.‏

وقال إن منتدى السياحة الإفريقية هي مبادرة أطلقتها شركات السياحة التركية وتم تنظيمها لأول مرة في مصر، وأن مصر تعد ‏من أهم وجهات السياحة الإفريقية وفي هذا السياق، تدعم شركات السياحة التركية وهذا المنتدى أيضًا السياحة المصرية.

‏وذكر في هذا السياق أن أهم خدمة تقدم للسياح في قطاع السياحة التركي وقطاع السياحة المصري هي الطعام وتوريده كما ‏الإفطار أهم عنصر في هذا الإطار‎.

وذكر السفير صالح موطلو شن في هذا السياق أن تركيا ستواصل مساعداتها الإنسانية والمساعدات الغذائية لغزة بالتعاون مع ‏مصر‎.

وقال إنها للأسف بسبب تدهور الوضع الأمني على الحدود توقفت شحنات المساعدات بشكل مؤقت ، لكن لا يوجد بديل لمصر ‏في توصيل المساعدات الإنسانية، وخاصة الغذائية الى غزة.

وذكر أن سلطات الأمم المتحدة قالت أيضًا أن 95 بالمائة من ‏المساعدات الإنسانية، وخاصة المواد الغذائية، التي دخلت غزة حتى الآن دخلت عبر مصر عبر معبر رفح‎.

و قال إنه يأمل أن يتحسن الوضع الأمني في أسرع وقت ممكن وأن تبدأ المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة. وشدد ‏على أن عملية رفح التي أطلقتها إسرائيل رغم كل التحذيرات هي مسؤولة عن تدهور الوضع الأمني، وأنه من الضروري أن ‏تنسحب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي تحتله بشكل غير قانوني في أسرع وقت ممكن، وأن هذا مطلب. لكل ‏من تركيا ومصر‎.

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قال السفير صالح موطلو شن، إن الزيارات رفيعة المستوى بين تركيا ومصر تزداد بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ‏أنه سيتم خلال هذه الزيارات بحث سبل التعاون والتضامن في القضايا التي تهم الطرفين، خاصة فلسطين‎.‎