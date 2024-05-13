رفع 1040حالة إشغال طريق بحملات في البحيرة.. صور

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، علي ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الإنضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات اشغالات مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق.

وأسفرت عن رفع 1040حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 533 حالة بدمنهور و 190حالة بالدلنجات و 39حالة برشيد و 162حالة بإيتاى البارود و 114 حالة بأبو حمص وتحرير 39 محضر اشغال طريق.