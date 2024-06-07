تنطلق الإثنين.. مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 «دور أول»

تنطلق الإثنين المقبل، ماراثون الثانوية العامة، ويؤدي الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لمدة يومين.

وتنشر «البوابة نيوز»، مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول والنهائية.

ويواجه طلاب الثانوية العامة، 4 مواد ضمن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

ويبدأ الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024، في المواد الأساسية عقب إجازة عيد الأضحى في 22 يونيو الحالي، وحتى 20 يوليو المقبل.

ويختتم طلاب الثانوية العامة 2024، بامتحاني الاقتصاد والإحصاء ضمن المواد غير المضافة للمجموع، وذلك بنظام اختيار من متعدد.

ويؤدي الطلاب مادة التربية الدينية ضمن امتحان المواد غير المضافة للمجموع، الإثنين المقبل، بنظام الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد، عدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة.

كما يمتحن الطلاب مادة التربية الوطنية، الأربعاء المقبل الموافق 12 من الشهر الحالي، بنظام أسئلة اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة.

وتأتي أسئلة الاقتصاد في مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، بواقع 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة، فيما يتكون امتحان الإحصاء من 17 سؤالا، بعدد درجات 25 درجة.

امتحانات المواد غير المضافة للثانوية العامة.. اختيار من متعدد فقط

وتأتي مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، الأساسية، والتي يؤديها الطلاب بنظام اختيار من متعدد، ومقالي، كالآتي:

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، تشمل الأسئلة وطريقة اداء الامتحان.

اللغة العربية، عدد الأسئلة 51 سؤالا، المقالية 4.

اللغة الأجنبية الأولى «انجليزي- فرنسي- ألماني»، عدد الأسئلة 34 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 3.

اللغة الأجنبية الثانية «انجليزي- فرنسي- ألماني- إيطالي- أسباني- صيني»، عدد الأسئلة 29 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 2

التاريخ عدد الأسئلة 44 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 2 لشعبة الأدبي

الجغرافيا عدد الأسئلة 44 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 2 -لشعبة الأدبي

الفلسفة والمنطق عدد الأسئلة 44 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 2- لشعبة الأدبي

علم النفس والاجتماع عدد الأسئلة 44 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 2- لشعبة الأدبي

الكيمياء عدد الأسئلة 44 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 2 -شعبة علوم ورياضيات

الفيزياء عدد الأسئلة 44 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 2 - شعبة علوم ورياضيات

الأحياء عدد الأسئلة 44 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 2- شعبة العلوم

الجيولوجيا عدد الأسئلة 44 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 2- شعبة العلوم

الجبر والهندسة الفراغية عدد الأسئلة 18 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 2 - شعبة الرياضيات

التفاضل والتكامل عدد الأسئلة 18 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 2- شعبة الرياضيات

الاستاتيكا عدد الأسئلة 18 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 2- شعبة الرياضيات

الديناميكا عدد الأسئلة 18 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 2- شعبة الرياضيات