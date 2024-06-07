ads
الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024

ذهب
ذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 7-6-2024، بعدما ارتفعت أسعار الذهب أمس بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 3140 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية  2358 دولارًا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3589 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2691 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2094 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25120 جنيهًا.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب في مصر اليوم الذهب في مصر الذهب عيار 18