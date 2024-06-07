أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 7-6-2024

الجمعة 07/يونيو/2024 - 08:51 ص

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 7-6-2024، بعدما ارتفعت أسعار الذهب أمس بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 3140 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية 2358 دولارًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3589 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2691 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2094 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25120 جنيهًا.

