مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفا عنيفا شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قصفا عنيفا على شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وشهد مخيم البريج اليوم، غارات جوية مكثفة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ونتج عن تلك الغارات استهداف محيط مركز بيسان الطبي في المخيم ، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرق مخيم البريج.

واندلع حريق في محيط دوار أبو الروس بمخيم البريج وسط قطاع غزة نتيجة القصف المدفعي المتواصل على المخيم.

منذ صباح اليوم الجمعة، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على أماكن متفرقة في قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهدافات استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وإصابة 6 آخرين بعد قصف منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما سقط شهيدان بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الجرحى بعد استهداف منزل يعود لعائلة "الأشرم" بالقرب من مسجد السلام بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.