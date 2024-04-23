وكيل تعليم مطروح يحيل بعض العاملين بمدارس براني للتحقيق لعدم الانضباط

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، جولاته التفقدية المفاجئة لمتابعة انتظام العملية الامتحانية والاطمئنان على مسار العمل، حيث قام بزيارة مفاجئة لعدد من مدارس مدينة سيدي براني غرب المحافظة لمتابعة مسار العمل وانضباط العملية التعليمية.

وتلاحظ لوكيل تعليم مطروح قيام المدارس بالسماح للتلاميذ بالمغادرة بعد انتهاء المهام الأدائية، وذلك بالمخالفة للتعليمات بأن يكون تنفيذها خلال اليوم الدراسى على أن يتم استكمال اليوم الدراسى عقب الانتهاء من تنفيذ تلك المهام، كما قام عدد من المعلمين بالمغادرة من مدارسهم أثناء مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن رسمى.

وقرر مدير المديرية إحالة عدد من العاملين بمدرستي براني للتعليم الأساسي وحي الأمل للتعليم الأساسي للتحقيق للإهمال في مباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية والتقصير الإداري والإخلال بالعملية التعليمية ومخالفة التعليمات المنظمة للعمل.

وفي ختام الزيارة وجه شحاته عبدالوهاب بكار مدير إدارة براني بتكثيف جولات المتابعة لتحقيق مزيد من الانضباط والالتزام داخل المؤسسات التعليمية في سبيل تحقيق خدمة تربوية جيدة.

وكيل تعليم مطروح يتفقد مدارس براني

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