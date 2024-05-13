أسقف بني سويف يترأس صلاة تجنيز كاهن كنيسة القديسين الأنبا انطونيوس والأنبا بولا

ترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف، صلاة تجنيز الراحل القمص هارون عبده كاهن كنيسة القديسين الأنبا انطونيوس والأنبا بولا - بحي بني عطية ببني سويف ، وذلك بمقر الكنيسة .

رحل القمص هارون عن عمر تجاوز ٥٢ سنة، وبعد خدمة كهنوتية بلغت ٢٦ سنة.

الجدير بالذكر أن الراحل ولد يوم ١١ مايو ١٩٧٢، وسيم كاهنًا في ٥ يونيو ١٩٩٨ ، ونال رتبة القمصية في ٣٠ يناير ٢٠١٩.

وفي نفس السياق أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، برقيه تعزية للأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، وللآباء كهنة الإيبارشية في رحيل القمص هارون عبده، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.