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الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: إصابة 6 جنود خلال عمليات مكافحة الحرائق شمال إسرائيل

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
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كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 6 جنود خلال عمليات مكافحة الحرائق في شمال إسرائيل، حسبما نقلت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة.

في سياق آخر، عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «نتنياهو يجني ثمار ألاعيبه.. تظاهرات يومية في إسرائيل ضد حكومة الاحتلال».

حيث تسببت ألاعيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم قبوله لأي مقترحات تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإجراء صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين في انفجار الأوضاع داخل الشارع الإسرائيلي، ومطالبة العديد من الأوساط السياسية والشعبية الإسرائيلية من نتنياهو بالرحيل عن الحكومة بسبب سعيه لتحقيق مكاسب شخصية دون النظر لمصلحة إسرائيل.

 

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