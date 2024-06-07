محافظ أسوان: طرح كميات من الخراف والعجول البلدية بأسعار مناسبة بمقر الإرشاد الزراعي

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لمدير مديرية الزراعة المهندسة أمانى بدر بالبدء فى طرح كميات من الخراف والعجول البلدية الحية بأسعار مناسبة، وبالأوزان المختلفة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين فى شرائها، مناشداً المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية بالحد من ظاهرة انتشار ذبح الأضاحى فى الشوارع خلال أيام العيد لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى حيث سيتم توقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين فى حالة رصد اللجان التى تم تكليفها بمتابعة ذلك طوال فترة العيد .

جاء ذلك استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين، وتوفير السلع المختلفة لهم.

من جانبها أوضحت المهندسة أمانى بدر بأنه تنفيذاً لتعليمات وزير الزراعة السيد القصير، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية فقد تم توفير كميات من الأضاحى للخراف البلدية بمتوسط وزن يتراوح من 35 إلى 60 كجم، وبسعر 215 جنيها للكيلو القائم، وكذا توفير العجول البلدية بمتوسط وزن يتراوح من 350 إلى 400 كجم بسعر 185 جنيه للكيلو القائم، على أن تكون الأولوية بأسبقية الحجز بمقر إدارة الإرشاد الزراعى بأبو الريش ، والإتصال تليفونياً على أرقام ( 01141039009 / 0127126333 ) . لافته إلى أنه لجدية الحجز يتم سداد مبلغ 500 جنيه للخراف، و5 آلاف جنيه للعجول، وبالتوازى مع ذلك يتم لأول مرة تنفيذ مشروع طرح أسهم للعجول البلدية بأسعار تتراوح من 7 إلى 12.5 ألف جنيه للحوم الصافية من 17 إلى 32 كجم.