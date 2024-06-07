الأسفلت المطاطي المرن.. السعودية تُحصن حجاج بيت الله الحرام

كشفت صحيفة عكاظ السعودية بأن موسم الحج هذا العام يشهد، للمرة الأولى، استخدام الأسفلت المطاطي المرن في ممرات المشاة بـ"المشاعر المقدسة"، بهدف "تحسين الصحة العامة للحجاج والارتقاء بجودة حياتهم".

وأعلنت الهيئة العامة للطرق في بيان لها، أنه تم تطبيق هذا الابتكار العلمي بالشراكة مع عدد من الجهات في الطريق الموازي لطريق المشاة رقم 6 المؤدي إلى جبل الرحمة بمشعر عرفات".

وتعتمد التقنية على إعادة استخدام المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات في الخلطات الإسفلتية، مما يسهم في الحد من تراكم نفايات الإطارات والحد من التلوث الناتج عن حرقها.

ووفقا للصحيفة، فإن التجارب أظهرت أن صلابة الأسطح الإسفلتية والأرصفة العادية تسبب ردود فعل قوية على كواحل وأقدام الحجاج، خصوصًا كبار السن الذين يشكلون 53 بالمئة من إجمالي الحجاج، حيث كان يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية خلال موسم الحج.

وبينت الصحيفة أن 38 بالمئة من الإصابات في موسم الحج، تتركز عادة في منطقة القدم والكاحل، وبالتالي فإن تقنية الأسفلت المرن تساعد في تخفيف الضغط على الكواحل والأقدام، وتعطي شعورًا بالراحة أثناء المشي والركض.