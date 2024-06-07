الرئيس الأمريكي: لن أعفو عن نجلي حال إدانته جنائيًا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه استبعد إصدار عفو عن نجله، هانتر، إذا تمت إدانته في تهم جنائية اتحادية، وإنه يحترم الحكم.

كان بايدن يتحدث عن قضية قانونية تهدد بأن تلقي بظلالها على محاولته لإعادة انتخابه أمام الرئيس السابق دونالد ترامب، في نوفمبر المقبل، حسبما أفادت به «وكالة بلومبرغ للأنباء»، أمس الخميس.

وأجاب بايدن بـ«نعم»، في مقابلة مع مقدم برامج بقناة «إيه بي سي»، عندما سأله عما إذا كان يحترم الحكم، وعما إذا كان قد استبعد العفو عن هانتر بايدن.

ويواجه هانتر بايدن تهماً تتعلق بأسلحة نارية على خلفية مزاعم بشرائه مسدساً بصورة غير شرعية في 2018، خلال إدمانه المخدرات، حيث كذب عندما أجاب بـ«لا»، على سؤال عما إذا كان متعاطياً غير مصرَّح له أو مدمناً لمادة محظورة.

وهذه هي المحاكمة الأولى لابن رئيس أمريكي في منصبه. ويمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاماً، إذا ثبتت إدانته.

ودفع هانتر بايدن بأنه غير مذنب في 3 تهم تتعلق بحيازته سلاحاً نارياً أثناء تعاطيه المخدرات. وهو متهم بالكذب عمداً، عندما اشترى المسدس والذخيرة من متجر أسلحة في ويلمنغتون، ديلاوير، في 12 أكتوبر 2018.

ويقول فريق الدفاع عنه إنه كان يتعافى في ذلك الوقت، لذلك كان صادقاً عندما أشار في الأوراق إلى أنه لم يكن متعاطياً للمخدرات.