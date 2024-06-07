وزير العمل يلتقي نظيره السويسري على هامش مؤتمر العمل بجنيف

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، على هامش أعمال الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف ببوريس زورشير، وزير الدولة لشؤون العمل السويسري.

تناول اللقاء مجموعة من القضايا التي تهم سوق العمل في البلدين، وتعزيز أوجه التعاون بين وزارة العمل المصرية، ونظيرتها السويسرية، في مجالات العمل المختلفة منها: التشغيل، وتنمية المهارات، والتشريعات.

وطلب وزير العمل السويسري معرفة أولويات الوزارة في مؤتمر العمل الدولي هذا العام، وأوجه التعاون مع منظمة العمل الدولية، وهنا أكد الوزير شحاتة: "اهتمام القيادة السياسية المصرية بتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، فقد وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على انضمام مصر إلى اتفاقية العمل البحري، وبإيداع أوراق التصديق لدى المنظمة"، وقال إن أبرز الأنشطة التي تقوم بها الوزارة مع المنظمة تتعلق بالحرية النقابية، والحوار الاجتماعي، والعمل الأفضل، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وكل هذه الأمور تتناولها مشروعات تنموية.

وخلال اللقاء أيضا جرى مناقشة انضمام مصر للتحالف الدولي للعدالة الاجتماعية، وهو مبادرة أطلقتها منظمة العمل الدولية بهدف النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتحسين التعاون العالمي في معالجة الثغرات البارزة في مجال العدالة الاجتماعية، وفي ذات السياق أعرب الوزير حسن شحاتة على أن الوزارة تدرس الانضمام إلى التحالف، وسوف تقوم باتخاذ الإجراءات في أقرب وقت ممكن.

كما تطرق اللقاء لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالجالية المصرية بسويسرا.

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