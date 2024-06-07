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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عقب صلاة الجمعة.. تشييع جثمان المخرج محمد لبيب بمسجد نصر الإسلام

المخرج محمد لبيب
المخرج محمد لبيب
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يُشيع جثمان المخرج المسرحي محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة، اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد نصر الإسلام بميدان فيكتوريا بشبرا مصر، والدفن بمقابر أسرته باب الوزير بصلاح سالم في محافظة القاهرة، وسيقام العزاء مساء بنفس المسجد.

ونعى المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، المخرج المسرحي محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس.

وقال حسان، "أخويا وصاحبي وعشرة 30 سنة محمد لبيب - المخرج ومدير دار عرض مسرح الطليعة مشي، البقاء لله، الله يرحمك، هتوحشني قوي يا لبيب". داعيا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.
 

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