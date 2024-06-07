استكمال تنفيذ مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية بنسبة 92% بأسوان (صور)

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسئولى مديرية الطرق بتكثيف الأعمال الجارية للانتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية “ حياة كريمة ”، لافتاً إلى أنه تم التشديد على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنهاء كل مشروع في التوقيتات المناسبة لها، بحيث يتم تنفيذ أعمال الرصف لما يعقبه من وضع اللمسات الجمالية من الدهانات والإنارة والتشجير بمختلف المناطق المستهدفة .

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ودفع عجلة الوتيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .

العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الخطة الاستثمارية للرصف

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وباعتمادات 131.5 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 92 %، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف ميدان المحطة بعد تغيير أرضية البازلت ، وتم مراعاة تنفيذ الأعمال خلال الفترة الليلية لضمان عدم تأثير وتعطل حركة المشاة والمركبات، وبالتوازى مع ذلك جار استكمال أعمال الرصف بطريق الطويسة بمدينة دراو.

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