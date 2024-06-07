تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 23 شخصا بحادث تصادم بالطريق الإقليمي

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة فى مصرع 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي، وصرحت بدفن جثث المتوفين عقب مناظرة جثامينهم والاطلاع على تقرير الطب الشرعى بأسباب وفاتهم، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لإفادتهم حول ملابسات الحادث، وأمرت بالتحفظ على سائقي السيارتين المتسببة فى الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

اصطدام سيارتين ميكروباص ببعضهما

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث أعلى الطريق الإقليمي وسقوط قتلى ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية وبصحبتهم عدد من سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص اصطدام سيارتين ميكروباص مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص فيما أصيب 18 آخرون.

أودعت الشرطة الجثامين ثلاجة المستشفى، ونقل المصابين لتلقي العلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.