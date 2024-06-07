العمل الأهلي الفلسطيني: لا تحصينات للأطفال ولا مراكز لرعاية الحوامل في غزة

قال رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف القطاع الصحي في غزة، لافتا إلى أنه لا يوجد تحصينات للأطفال ولا مراكز لرعاية الحوامل ويتم المفاضلة بين المرضى في قطاع غزة.

وأضاف عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، في مداخلة هاتفية مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد انتظام في تدفق المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة كما يتم استهداف مخازن المساعدات.

كما تابع عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، أن الآبار الارتوازية والمياه الجوفية ملوثة في قطاع غزة وتوجد محاولات لتقطير مياه البحر في القطاع.