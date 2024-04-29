تفاصيل جديدة في أزمة صلاح وكلوب

يبدو أن أصداء الأزمة التى حلت بين الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ومدربه الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، لم تنتهِ بعد، حيث ظهر تقرير إنجليزى جديد يكشف عن السبب الحقيقى وراء المشكلة.

وكان صلاح قد دخل فى مشادة كلامية حامية مع كلوب، أثناء مشاركته كابديل فى الدقيقة الـ 81 أثناء مواجهة وست هام، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، يوم السبت الماضى.

وكشف تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن السبب الحقيقى للخلاف الذى وقع بين صلاح وكلوب، هو عدم مصافحة "مو" لكلوب في البداية هو ما تسبب في الأزمة.

وأكد التقرير حسب المصدر الذي استعان به: "عادة ما يتفاعل يورجن مع اللاعبين البدلاء قبل دخولهم لملعب المباراة، وشعر أن ذلك لم يحدث في البداية مع صلاح".

وظهر صلاح أثناء نزوله أنه كان منزعجا من استبعاده من التشكيل الأساسي، ولم يكن في حالة مزاجية جيدة، بينما لم يكن كلوب سعيدا بسلوكه.

وقال المصدر: " أنه تم منح اللاعبين إجازة لمدة يومين بعد المباراة وسيجتمعون مرة أخرى غدا الثلاثاء، ونأمل أن تهدأ التوترات بحلول ذلك الوقت".

وتجاهل صلاح أيضا تحية كلوب في نهاية المباراة خلال خروجه من الملعب، وصافح مدرب وست هام ديفيد مويس.