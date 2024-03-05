قيادات تعليم جنوب سيناء يشهدون تكريم معلميِن لبلوغهما سن المعاش

شهد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، حفل تكريم حسن زكي، كبير معلمى الرياضيات وعبد السلام أبو العلا الفقى كبير معلمي اللغة العربية، الذي أقامته مدرسة الزهور الثانوية العامة للبنات، بمقر المدرسة، بحضور مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وعادل عتلم، وكيل المديرية، وأحمد غيث، مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية، والمهندس عبد السميع أبو العلا، رئيس مجلس أمناء إدارة طور سيناء، رافقه أعضاء المجلس، وعصام إبراهيم رئيس لجنة شؤون المعلم وأعضاء نقابة المعلمين، والشيخ سليمان أبو بريك، من مشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء، وعدد من موجهي العموم، ومديري المدارس، وكوكبة من قيادات المديرية والمعلمين والموجهين.

وخلال الحفل أشاد وكيل الوزارة بالتاريخ الطويل والحافل للمحفى بهما والذكريات الجميلة لهم خلال رحلة العمل بجنوب سيناء.

وأكد وكيل الوزارة أهمية دور المعلم في غرس القيم وبناء المجتمع وتصحيح المفاهيم والحفاظ على قيم المجتمع، لافتا للخصال والقدوة الطيبة التي غرسها الموجه العام لدى طلابه وبين زملائه وما يتمتع به من قبول بين الناس، مشيرا إلى أن هذه أبرز سماته، ومن النعم التي أنعم الله بها عليه.

وجرى إهداء المحتفى بهما الدروع والميداليات وشهادات التقدير من قبل المديرية ونقابة المعلمين ومجلس الأمناء والمدرسة وغيرهم؛ تقديرا لدورهما في العملية التعليمية وفي ختام الحفل جرى أخذ الصور التذكارية وتقديم الهدايا للمكرمين وفاء وتقديرا لهما .

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