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الجمعة 03 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فصائل عراقية تعلن استهداف موقعين حيويين في تل أبيب بصواريخ كروز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت فصائل عراقية، اليوم الجمعة، عن استهداف موقعين حيويين في تل أبيب بصواريخ الأرقب “كروز مطور “، وفي وقت سابق، قالت أنها استهدفت موقعًا حيويًا في بئر السبع بصواريخ "الأرقب".

ومنذ قليل، أعلن التلفزيون السوري، أن الهجوم الإسرائيلي على محيط دمشق أسفر عن إصابة 8 عسكريين وبعض الخسائر المادية.

كما أكد وسائل إعلام سورية، أن إسرائيل شنت هجومًا جويًا من اتجاه الجولان استهدف أحد المواقع بمحيط العاصمة السورية دمشق.

وأعلنت قناة الحدث الإخبارية نقلًا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هناك انفجارات في ريف دمشق الغربي بالتزامن مع تحليق لمسيرات.

وقال المرصد السوري، أن المنطقة المستهدفة في ريف دمشق الغربي تحت سيطرة حزب الله اللبناني، وأضاف المرصد السوري لقناة "الحدث"، أن  دمشق طلبت من طهران عدم استهداف إسرائيل من الجولان. 

فصائل عراقية صواريخ كروز بئر السبع استهداف موقعين حيويين